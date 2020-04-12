Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не скучает ли глава государства по живому общению со своими коллегами в условиях ограничений, связанных с пандемией.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что "невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его [Путина] графика - он гораздо более интенсивный, чем в обычные дни".