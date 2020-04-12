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Пандемия коронавируса нового типа

Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения

При этом представитель Кремля отметил, что график работы президента стал более интенсивным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.

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Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не скучает ли глава государства по живому общению со своими коллегами в условиях ограничений, связанных с пандемией.

В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что "невозможность этого прямого общения никоим образом не влияет на интенсивность его [Путина] графика - он гораздо более интенсивный, чем в обычные дни".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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