{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области и Мордовии ужесточили контроль за въезжающими в регион

Согласно новым поправкам, прибывшие в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, должны будут в течение 14 дней соблюдать режим полной изоляции

ТАСС, 12 апреля. Власти Нижегородской области и Мордовии ужесточили контроль за въезжающими в регион гражданами в связи с пандемией коронавируса.

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в обоих регионах наблюдается значительный рост пациентов с коронавирусом. В Мордовии число пациентов увеличилось с 19 до 42 человек, в Нижегородской области - со 152 до 194 человек.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ губернатора о режиме повышенной готовности. Согласно новым поправкам, все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, будут обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. Это можно сделать либо в домашних условиях, либо в обсерваторе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте областного правительства.

Уточняется, что прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок.

Глава Мордовии также распорядился усилить контроль за прибывающими в республику. Всем прибывшим в республику из регионов России, где есть случаи заражения коронавирусом, необходимо самоизолироваться на 14 дней и сообщить о прибытии по телефону в орган местного самоуправления. "Гражданам будет вручаться предписание Роспотребнадзора, несоблюдение которого наказывается в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях", - сообщает официальный Telegram-канал "Коронавирус. Оперштаб Модовии".

Теги
РоссияНижегородская областьМордовияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Брунее за неделю зарегистрировали единственный случай заражения коронавирусом
Всего в стране заболели 136 человек, 106 вылечились
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС