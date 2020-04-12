В Нижегородской области и Мордовии ужесточили контроль за въезжающими в регион

ТАСС, 12 апреля. Власти Нижегородской области и Мордовии ужесточили контроль за въезжающими в регион гражданами в связи с пандемией коронавируса.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в обоих регионах наблюдается значительный рост пациентов с коронавирусом. В Мордовии число пациентов увеличилось с 19 до 42 человек, в Нижегородской области - со 152 до 194 человек.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ губернатора о режиме повышенной готовности. Согласно новым поправкам, все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, будут обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. Это можно сделать либо в домашних условиях, либо в обсерваторе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте областного правительства.

Уточняется, что прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок.

Глава Мордовии также распорядился усилить контроль за прибывающими в республику. Всем прибывшим в республику из регионов России, где есть случаи заражения коронавирусом, необходимо самоизолироваться на 14 дней и сообщить о прибытии по телефону в орган местного самоуправления. "Гражданам будет вручаться предписание Роспотребнадзора, несоблюдение которого наказывается в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях", - сообщает официальный Telegram-канал "Коронавирус. Оперштаб Модовии".