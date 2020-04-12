В Демократической Республике Конго из-за вируса Эбола умер 11-месячный ребенок

ПРЕТОРИЯ, 12 апреля. /ТАСС/. Вторая за последние два дня смерть из-за вируса Эбола зафиксирована на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

От заболевания, вызванного вирусом Эбола (БВВЭ), умерла 11-месячная девочка, говорится в заявлении мэрии города Бени.

Недалеко от Бени 10 апреля из-за вируса Эбола умер 26-летний мужчина. Эта смерть стала первой за последние более чем 50 суток, в течение которых на востоке ДРК не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.

Власти ДРК и руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планировали объявить в полночь 12 апреля о завершении длившейся в стране 20 месяцев эпидемии вируса Эбола. Ранее ВОЗ сообщала, что за время эпидемии, начавшейся в июле-августе 2018 года, Эболой заразились 3 453 человека (без учета новых случаев болезни), в 2 264 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Уровень смертности достиг 66%.

БВВЭ передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК чрезвычайной ситуацией, этот режим действует по сегодняшний день.