Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в опубликованном в воскресенье интервью изданию "Левый берег" .

"Я вам открою секрет, - сказал Ляшко. - Президент попросил, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит минимум миллион долларов".

Главный санитарный врач отметил, что эпидемия коронавируса на Украине развивается по оптимистичному сценарию. "Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения, - сказал он. - Почему 2% это оптимистичный сценарий? Потому, что по нашим расчетам при 2% инфицированного населения система здравоохранения безболезненно справится с количеством больных, которые будут поступать в отделения интенсивной терапии. Если же будет 10% и более, может возникнуть коллапс медсистемы. Если мы не растянем эти 10% во времени".

Ляшко выразил надежду, что пик заболеваемости придется на следующую неделю, при этом число заболевших будет невысоким. "Если мы будем придерживаться карантинных мероприятий, то да, невысоким, - сказал Ляшко, имея в виду показатели заболеваемости. - Ожидается, что пик вспышки будет 17 апреля". При этом он признал, что динамику эпидемии трудно предугадать.

Главный санитарный врач предположил, что страна может начать ослаблять карантинные ограничения после 24 апреля. "Если будем придерживаться карантинных мероприятий и главное не нарушать карантин на Пасху, то в принципе уже скоро увидим положительную динамику и с 24 апреля начнем выходить из карантина", - сказал Ляшко.

По данным Минздрава, число заразившихся коронавирусом на Украине выросло до 2777 человек, увеличившись за сутки на 266. На утро воскресенья в стране зафиксировано 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели.