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Пандемия коронавируса нового типа

В Брунее за неделю зарегистрировали единственный случай заражения коронавирусом

Всего в стране заболели 136 человек, 106 вылечились

БАНГКОК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Брунея за неделю зарегистрировали единственный случай инфицирования коронавирусом. Как сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения страны, общее число заразившихся составляет 136.

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По его данным, в период с 5 по 12 апреля вылечились 33 человека, в результате общее число излечившихся достигло 106. Таким образом, в больницах Брунея на лечении остаются 29 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Согласно информации Минздрава, на карантине сейчас остаются 66 человек. С января врачи провели 9 884 теста на наличие коронавируса.

9 марта в Брунее, стране с населением более 400 тыс. человек, был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового вида. С 23 марта с целью предотвращения распространения коронавируса в страну запрещен въезд иностранцам. 27 марта в Брунее была зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
БрунейПандемия коронавируса нового типа
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