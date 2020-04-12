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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердили у девяти детей в Подмосковье

Всего за последние сутки в регионе зафиксировано более 270 случаев заболевания

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 270 пациентов с подтвержденным коронавирусом выявлено в Подмосковье за прошедшие сутки, среди них девять детей. Таким образом, всего в Московской области зафиксировано 1 360 случаев заболевания, сообщили журналистам в воскресенье в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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"278 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Из них 125 человек - от 18 до 45 лет, 88 человек - от 46 до 64 лет, 56 человек - от 65 до 93 лет, 9 детей. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время в Подмосковье умерли 18 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Еще 75 человек выздоровели и выписались из больниц.

По последним данным, за последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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