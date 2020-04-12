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В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи

Полицейские его спасли и составили протокол о нарушении режима самоизоляции, так как 36-летний житель находился не у себя дома

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи. Спасшие его полицейские составили протокол о нарушении режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от очевидцев, что на 15-м этаже многоквартирного дома, расположенного на Рождественской улице, мужчина повис на карнизе окна. Сотрудники отдельной роты ППС УВД по ЮВАО и участковый по району Некрасовка, прибыли на место происшествия и вовремя оказали ему помощь", - сказали в полиции.

Установлено, что 36-летний житель Некрасовки, открыв окно, решил на подоконнике сделать селфи, однако не удержался и сорвался, успев зацепиться при этом руками за карниз. Его сожительница, которая в этот момент находилась с ним рядом, самостоятельно пыталась оказать помощь, однако ее сил не хватало. Прибывшие на место сотрудники полиции вошли в квартиру и помогли мужчине.

"В настоящее время мужчина и женщина доставлены в опорный пункт полиции, где дают объяснения. Участковый уполномоченный полиции установил, что потерпевший находился в гостях в соседнем доме. Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина был составлен административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП ("Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города, в том числе необеспечение режима самоизоляции")", - заключили в пресс-службе главка столичной полиции.

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