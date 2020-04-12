Кабмин Израиля утвердил обязательный карантин в гостиницах для возвращающихся израильтян

"В ходе селекторного совещания правительство приняло решение, что все возвращающиеся в Израиль из-за границы будут изолироваться в гостиницах, определенных государством", - говорится в сообщении.

"В исключительных случаях генеральный директор министерства здравоохранения с одобрения командующего службы тыла может разрешить вернувшемуся из-за рубежа проходить карантин в другом месте (отличном от определенного государством - прим. ТАСС) по медицинским, гуманитарным или другим особым обстоятельствам в условиях, которые будут определены для изоляции", - добавили в канцелярии, отметив, что новые правила будут действовать до 22 апреля.

В субботу Нетаньяху после консультаций с министром транспорта страны Бецалелем Смотричем решил временно приостановить "полеты из США и другие коммерческие рейсы до заседания правительства, на котором будет принято постановление о помещении всех возвращающихся из-за рубежа на карантин в гостиницы", сообщила ранее правительственная пресс-служба. Это произошло после того, как 11 апреля израильтяне, прибывшие в аэропорт Бен-Гурион спецрейсом из Нью-Йорка, разъехались домой на такси по домам без помещения в обязательный двухнедельный карантин в переоборудованных под эти цели гостиницах. Нетаньяху распорядился о введении такой меры две недели назад, но для ее реализации не было ранее юридической базы, отмечает газета "Едиот ахронот".

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле достигло в воскресенье 10 878, увеличившись за сутки на 373. Число умерших возросло до 103, за 24 часа умерли восемь человек, сообщило министерство здравоохранения. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта Минздрав проинформировал о первой смерти пациента с этим диагнозом.