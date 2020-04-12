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Пандемия коронавируса нового типа
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В Роструд поступило около 70 тыс. обращений после объявления нерабочих дней

Глава ведомства Михаил Иванков отметил, что это в семь раз больше, чем обычно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Порядка 70 тыс. обращений поступило на горячую линию и онлайн-сервис Федеральной службы по труду и занятости РФ с момента объявления в России нерабочих дней в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Это семикратный рост сообщил глава Роструда Михаил Иванков на Петербургском юридическом форуме в воскресенье.

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В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в соответствии со статьей 80 Конституции РФ.

"Новые обстоятельства стали вызовом для нашей экономики, когда в связи с объявлением нерабочих дней в Российской Федерации в отношении работников изменяются режимы, продолжительность труда, предлагаются отпуска, вводится режим приостановки производства, рассматривается вероятность сокращения персонала. Актуальность аспектов для обсуждения подтверждается вопросами, поступающими в условиях нерабочих дней и режима самоизоляции на горячую линию Роструда как органа, осуществляющего государственный надзор в сфере труда. С начала объявления президентом Российской Федерации нерабочих дней к нам на горячую линию и в нашу систему - электронный сервис "Онлайнинспекция.РФ" поступило порядка 70 тыс. обращений граждан, обращений работодателей, работников", - сказал Иванков на круглом столе "Перезагрузка трудовых отношений. Поиск баланса интересов работодателя и работника в новых условиях".

Он добавил, что количество обращений демонстрирует семикратный рост по сравнению с обычным периодом. "В настоящее время мы фиксируем практически семикратное увеличение количества обращений работников. И многие обращение - не информация о факте нарушения, это именно когда людям непонятна ситуация", - сказал Иванков.

По его словам, анализ обращений показывает, что в условиях трудовой деятельности в удаленном режиме остро стоят вопросы дистанционного оформления и регулирования трудовых отношений, рабочего времени, оформления больничных и отпусков, полноты выплат заработной платы и другие. "Работодателей отдельно интересует вопрос обеспечения безопасных условий труда на удаленном рабочем месте", - добавил глава Роструда.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияИванков, Михаил ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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