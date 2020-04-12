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Глава СЖР не исключил распространение в Москве поддельных пресс-карт

Из-за введенных карантинных мер в столице прием в московское отделение Союза журналистов приостановлен

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава союза журналистов России Владимир Соловьев в воскресенье сообщил ТАСС о возможности распространения поддельных пресс-карт и удостоверений журналистов в Москве. Прием в московское отделение СЖР приостановлен.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали постановления, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска, начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Пропуск не требуется военнослужащим, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам, госслужащим и муниципальным служащим.

"Не исключаю [появление подделок]. Народ у нас талантливый. Тем более видов и вариантов пресс-карт и удостоверений разных много. Что касается удостоверения СЖР, то оно защищено специальной голограммой, как и многие удостоверения сейчас. Тут подделать сложно", - заявил Соловьев.

Соловьев проинформировал, что из-за введенных карантинных мер в столице прием в московское отделение Союза журналистов приостановлен, вступление отложено до окончания режима самоизоляции.

Владимир Соловьев также отметил важность того, что журналисты наравне с государственными чиновниками и адвокатами по своим профессиональным удостоверениям имеют право на передвижение по своей служебной необходимости.

"Я очень надеюсь, что и все остальные руководители регионов нашей страны при необходимости введения таких мер также не забудут журналистов, а если забудут, Союз журналистов об этом обязательно им напомнит", - заключил он.

Теги
РоссияСоловьев, Владимир ГеннадиевичПандемия коронавируса нового типа
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