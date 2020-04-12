В ОНК сообщили, что большинство жилых помещений в колонии Ангарска в хорошем состоянии

"Вместе с руководителем Иркутского ГУФСИН Леонидом Сагалаковым мы провели осмотр жилых помещений, столовой, медпункта, помещений камерного типа (ПКТ). Большая часть жилых помещений в хорошем состоянии. ПКТ наполовину восстановлены", - сказал председатель ОНК Иркутской области Олег Антипенко, чьи слова приводятся в релизе.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье провели осмотр колонии строгого режима в Ангарске после массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля. Большинство жилых помещений в хорошем состоянии, люди по колонии передвигаются нормально, сообщили ТАСС в воскресенье в комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

"Промышленная зона почти вся сгорела, у одного из цехов обрушилась крыша, территория выглядит как после войны. Несмотря на введенный режим чрезвычайной ситуации, люди по колонии передвигаются нормально. Во время проверки в столовой обедали два отряда, питание в колонии хорошее", - отметил он.

По словам Антипенко, в ближайшее время будет организована встреча с заключенными, которые участвовали в беспорядках, однако сейчас они разведены по СИЗО до завершения расследования. "С завтрашнего дня ГУФСИН откроет горячую линию для родственников. Они смогут позвонить в дежурную часть, чтобы записаться на прием и получить полную информацию о своих родных", - сказал он.

Антипенко добавил, что члены ОНК продолжат следить за ситуацией, "чтобы расследование велось прозрачно, в контакте с общественностью и без нарушения прав граждан, содержащихся в ИК-15".