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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Вывозной рейс из Бангкока в Красноярск с 212 российскими туристами вылетел в РФ

На борт могли попасть только россияне, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае

БАНГКОК, 12 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами вылетел в воскресенье из Бангкока в Красноярск почти на два часа позже, чем планировалось. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми).

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Как пояснили на стойке регистрации, "на борту самолета находятся 212 пассажиров, включая грудных детей". Ожидается, что самолет, который вылетел в 17:27 (13:27 мск), прибудет в Красноярск после 00:00 по местному времени (совпадает с таиландским) 13 апреля.

На борт могли попасть только граждане РФ, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае. Зарегистрироваться на рейс U63620/SVR3620 необходимо было на портале госуслуг. Вместе с тем россияне, чьи рейсы авиакомпаний третьих стран ранее были отменены, могли на месте купить билеты на этот рейс. Число людей, которым удалось таким образом покинуть Таиланд, не уточняется.

7 апреля около 1 тыс. граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца. Вместе с тем посольство РФ сообщило об отмене двух рейсов авиакомпании S7 (Пхукет - Новосибирск и Бангкок - Владивосток), которые были запланированы на 7 и 8 апреля соответственно. Позднее появилась информация о рейсе Пхукет - Санкт-Петербург - Москва, который должен был состояться 9 апреля, но вылетел 10 апреля с 228 российскими туристами на борту. 11 апреля в Санкт-Петербург и Москву на три часа позже запланированного вылетел рейс "Аэрофлота" с 370 россиянами.

14 апреля запланированы рейсы S7 по маршрутам Бангкок - Иркутск и Бангкок - Новосибирск, 16 апреля ожидается рейс "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Иркутск (дозаправка) - Казань - Уфа. К перевозке допускаются только граждане РФ, которые проживают в соответствующих регионах. По состоянию на 5 апреля, согласно обновленным спискам российского посольства, порядка 6 тысяч соотечественников не могли вылететь из Таиланда на родину.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,2 тыс. человек, умерли 38, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

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ТаиландРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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