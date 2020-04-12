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Пандемия коронавируса нового типа
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Бориса Джонсона выписали из больницы

В канцелярии премьера сообщили, что он не сможет сразу вернуться к работе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон AP Photo/Matt Dunham
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попавший неделю назад в больницу с новым коронавирусом, выписан, но не сможет сразу вернуться к работе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства.

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"Премьер-министр был выписан из больницы и продолжает выздоравливать в [своей загородной резиденции] Чекерс. По рекомендации его команды врачей премьер-министр не будет сразу же возвращаться к работе, - сказано в документе. - Он хочет поблагодарить всех в больнице Святого Томаса за оказанную ему высококлассную помощь. Его мысли сейчас со всеми, кто оказался затронут болезнью".

Глава британского правительства был выписан из больницы в день, когда протестанты и католики отмечают Пасху. Как ранее писала газета Times, в окружении премьера шутят, что он "восстал из мертвых". По словам британских врачей, пациенту, побывавшему в отделении интенсивной терапии, для восстановления может понадобиться до восьми недель, хотя этот срок может оказаться и короче.

Коронавирусную инфекцию у 55-летнего премьер-министра обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней. 6 апреля вечером премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия и провел там три дня. 9 апреля Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как ему стало лучше.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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