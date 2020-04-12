Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Об этом глава государства заявил в воскресенье в интервью пражскому телеканалу iPrima .

"Считаю это [демонтаж памятника] смешным и глупым [актом], - отметил он. - Маршалу Коневу, который освободил [от нацистов] не только Прагу, но он также освободил [гитлеровский лагерь смерти] Освенцим, принадлежит [историческое] место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто что-то [в жизни мог] достичь. К сожалению, таких людей относительно много. Их [мировоззрение] формирует ненависть и зависть".

Между тем, по словам Земана, официальная реакция России, включая возбуждение в РФ уголовного дела против ответственных за перемещение памятника советскому военачальнику муниципальных чиновников, является неадекватной и может рассматриваться как вмешательства во внутренние дела Чехии.

"Это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью", - сказал президент.

Уголовное дело в РФ

7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

МИД Чехии 10 апреля отверг возбужденное в РФ против муниципальных чиновников уголовное дело по факту демонтажа памятника. "Преследование иностранным государством демократически избранных [чешскими избирателями] представителей [муниципальных властей] за их действия, связанные с выполнением [предоставленного избирателями] мандата, недопустимо. Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии", - отметило ведомство.

Осуждение сноса памятника

Памятник Коневу был снесен 3 апреля по решению властей района Прага-6, на административной территории которого он был установлен. Администрация президента Земана резко осудила эти действия муниципалитета, а бывший глава государства Вацлав Клаус охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению".

Посольство РФ в республике также выразило возмущение демонтажем монумента.

Председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания и заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг ранее заявил ТАСС, что снос памятника является "кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов".

О памятнике Коневу

Памятник маршалу, как утверждают представители властей района Прага-6, в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. Однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен указанный памятник. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.