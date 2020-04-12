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Пандемия коронавируса нового типа
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В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве расслабленным поведением

Как сообщила Мелита Вуйнович, рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом также может быть обусловлен несвоевременным обращением к врачу

ТАСС, 12 апреля. Рост числа заразившихся новым коронавирусом в Москве стал результатом расслабленного поведения жителей города за последние десять дней. Такое мнение выразила в воскресенье представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью программе "Воскресный Вечер" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, число заболевших очень быстро растет. "Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня"", - сказала она. 

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Вуйнович также предположила, что рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом обуславливается несвоевременным обращением к врачу.

Представитель ВОЗ отметила, что четыре недели назад прирост количества зараженных в Москве был значительно ниже, а на прошлой неделе еще снизился, что на тот момент свидетельствовало о стабилизации ситуации.

"Москва имела хорошее снижение <...> За четыре недели средний прирост прирост был 20-22% - очень медленный. Я на прошлой неделе практический увидела на выходных, что это число снизилось, а во вторник оно было 12%, это значит переход в другую часть эпидемии - стабилизацию", - добавила она.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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