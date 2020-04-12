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Пандемия коронавируса нового типа

Полиция Киева начала искать нарушителей карантина с помощью беспилотников

Первое патрулирование с помощью беспилотников на многолюдных объектах столицы Украины провели в субботу

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Полиция Киева начала использовать беспилотники для поиска нарушителей карантина, введенного правительством Украины в связи с пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила Национальная полиция страны.

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По ее данным, первое патрулирование с помощью беспилотников на многолюдных объектах столицы полицейские провели в минувшую субботу. "С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина, а также запустили летательные аппараты над труднодоступными для пеших нарядов и автопатрулей местами, где вопреки требованиям могут отдыхать граждане", - говорится в сообщении.

По решению правительства действующие карантин и режим чрезвычайной ситуации на Украине продлятся как минимум до 24 апреля. С 6 апреля вступило в силу решение кабмина о введении жестких ограничительных мер.

По данным Минздрава, число заразившихся коронавирусом на Украине выросло до 2777 человек, увеличившись за сутки на 266. На утро воскресенья в стране 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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