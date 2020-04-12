В РПЦ выразили недоумение информацией о штрафах прихожан, пришедших в московские храмы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Причины для штрафов прихожан московских храмов, пришедших в Вербное воскресенье на литургию в храмы, неясны, так как предписание проводить богослужения без прихожан действительно с 13 апреля. Об этом написал в воскресенье в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы <...> Лишь вчера получено предписание главного санитарного врача города Москвы проводить богослужения без прихожан - начиная с понедельника, 13 апреля <...> Поэтому, если пришедшие в храм сегодня не входят в группу риска и не должны оставаться на карантине по известным причинам, не очень понятно, почему они оштрафованы", - написал он.

12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в Москве полицейские начали оформлять протоколы об административном правонарушении в отношении верующих, пришедших на литургию в Вербное воскресенье. В циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) 11 апреля, сообщается, что в связи с требованием санитарных властей церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали постановления, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска, начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.