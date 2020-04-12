Полиция Черногории освободила митрополита Амфилохия

БЕЛГРАД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Полиция Черногории освободила в воскресенье митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после разговора в отделении полиции, который продолжался несколько часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе митрополии.

"Митрополита отпустили после нескольких часов собеседования с сотрудниками правоохранительных органов. Он вышел из полицейского центра безопасности в Подгорице около 14:30 (15:30 мск - прим. ТАСС)", - проинформировал представитель пресс-службы.

Ранее епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий рассказал ТАСС, что полиция задержала Амфилохия после богослужения в монастыре Златица. По данным черногорских СМИ, вместе с митрополитом были задержаны священники и верующие. Кроме того, у разных храмов стражи порядка задерживали прихожан, включая политических деятелей, сообщил лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич, которого постигла та же участь.

Формальным поводом для отправки граждан в отделения полиции для дачи показаний стало несоблюдение введенных властями Черногории ограничительных мер в связи с коронавирусом, включая запрет покидать дома в выходные дни. Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться вместе даже по двое. По данным управления полиции, за нарушение предписаний по всей стране задержаны 806 человек.

Ранее Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви потребовала немедленного освобождения митрополита Амфилохия, задержанного после праздничной службы в Вербное воскресенье.