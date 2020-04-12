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Пандемия коронавируса нового типа

Число новых случаев коронавируса в ЦФО за сутки возросло до 817

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Брянской области, в регионе 141 инфицированный

ТАМБОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в регионах Центрального федерального округа (за исключением Москвы и Московской области) за сутки увеличилось на 133, это почти на 20% больше, чем днем ранее. Общее число заразившихся составило 817 человек, сообщили в воскресенье власти регионов.

По данным на 12 апреля, в Брянской области с начала пандемии коронавируса заразились 141 человек, в Ивановской - 80, в Тульской - 74, во Владимирской и Рязанской областях зарегистрировано по 71 случаю, в Липецкой - 63, в Воронежской - 49, Тамбовской - 48, Курской - 43, Тверской и Белгородской областях - 31, Орловской - 29, Ярославской - 27, Калужской - 24, Костромской - 18, Смоленской - 17. В Курской и Калужской областях зафиксированы летальные исходы пациентов.

Большой рост

Лидером по числу заболевших по-прежнему является Брянская область, где за минувшие сутки количество заразившихся увеличилось на 18, до 141 человека, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии. "Состояние большинства пациентов удовлетворительное. Четыре пациента в возрасте старше 65 лет подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое", - сообщили в региональном оперштабе.

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Ивановская область также показывает стабильный рост числа заболевших, за сутки этот показатель увеличился на 18, до 80 случаев. Власти региона связывают такую динамику с близостью региона к Москве, где вахтовым методом работает большое количество ивановцев. При этом многие из них возвращаются домой общественным транспортом, что еще более усугубляет эпидемиологическую ситуацию. Наибольшее число инфицированных в Иванове и Вычуге.

В Рязанской области за сутки выявлены 16 случаев заражения коронавирусом, всего число заболевших составило 71 человека. Кроме того, 49 человек числятся в списке условно зараженных по результатам экспресс-тестов, их анализы направлены в Москву на подтверждение. Наибольшее число инфицированных среди граждан от 18 до 45 лет, есть среди заболевших и семь детей в возрасте от 2 до 16 лет.

Двукратный рост по числу заболевших за минувшие сутки зафиксирован в Ярославской области - с 13 до 27 человек. Одна из них - пациентка пульмонологии ярославской больницы №2. В связи с этим отделение останется закрытым на карантин. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, состояние всех пациентов удовлетворительное, тяжелых нет. Накануне из больниц были выписаны 3 человека.

Инфекция среди медиков

В Тамбовской области, где за минувшие сутки число инфицированных выросло с 33 до 48 человек, заболевание было выявлено у медицинского сотрудника. При этом женщина-медик заразилась не от пациента, а от собственного мужа, вернувшегося из Москвы, сообщили в воскресенье в оперштабе региона. В настоящий момент она находится в изоляции.

Во Владимирской области число заболевших достигло 71 человека. Новые пациенты в регионе зарегистрированы в Петушках, Коврове, Юрьев-Польском, Владимире, Гусь-Хрустальном, Александрове, Кольчугине и Муроме. По данным властей, в настоящий момент определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие на территории области. 59-летнюю жительницу Петушков, врача скорой помощи, которая находилась в тяжелом состоянии, перевели на лечение в Москву.

В Воронежской области в воскресенье официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 12 человек, среди них два медика: 48-летняя и 34-летняя женщины. Круг их контактов определен, сказали в оперштабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией в регионе.

Тяжелые пациенты и летальные исходы

В Тульской области количество новых случаев COVID-19 увеличилось с 71 до 74. В тяжелом состоянии находится 79-летний житель Куркинского района, который заразился в результате контакта с ранее инфицированным жителем области. "Он был госпитализирован в Тульскую областную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Мужчина имеет ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистую патологию. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких" - сообщили в областном правительстве.

Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о первом в регионе случае смерти 69-летней пациентки c COVID-19, которая с конца марта находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ. "Несмотря на профессиональные действия наших врачей, сердце, ослабленное хроническим сердечно-сосудистым заболеванием, остановилось на фоне двухсторонней пневмонии и наличия коронавируса. Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким погибшей", - написал Старовойт на своих страницах в соцсетях.

Еще один летальный случай за минувшие сутки произошел в Костромской области, там накануне вечером умерла 59-летняя женщина с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. "У женщины была тяжелая двусторонняя пневмония, которая развилась на фоне сахарного диабета и гипертонической болезни", - сообщили в пресс-службе. Ранее в Костромской области также умерла 70-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом.

В Белгородской и Липецкой областях за сутки число инфицированных выросло на пять случаев в каждом регионе. В Тверской, Калужской, Смоленской и Орловской областях статистика по числу зарегистрированных заболевших не изменилась.

Ситуация в стране

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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