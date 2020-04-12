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Пандемия коронавируса нового типа

В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 8 тыс.

Количество летальных исходов в стране достигло 148

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило не менее 447, а общее количество заразившихся, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 8 082. Об этом сообщило в воскресенье японское общественное телевидение.

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В Токио суточный прирост составил 166, что меньше рекордного показателя, установленного в субботу, - тогда было зафиксировано 197 новых случаев инфицирования. Сейчас в столице страны свыше 2 тыс. случаев заражения, однако динамика распространения непостоянная.

На втором месте по числу заражений идет префектура Осака (811), а на третьем - соседняя с Токио Канагава (544). Количество летальных исходов за сутки увеличилось на четыре и достигло 148.

На данный момент в Японии выздоровели более 1,3 тыс. человек, заразившихся коронавирусом. Также 125 пациентов остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром. Он не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер. Вместе с тем, закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Через два дня власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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