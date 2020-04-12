Сотрудники Росгвардии охраняют общежитие мордовского университета, где объявлен карантин

"На сегодняшний день в общежитии Мордовского университета, откуда поступило значительное число [заразившихся коронавирусом], предприняты все необходимые меры по прекращению распространения инфекции... для контроля допуска в здание выставлен пост охраны Росгвардии", - говорится в сообщении.

ТАСС, 12 апреля. Сотрудники Росгвардии контролируют допуск в здание студенческого общежития Мордовского госуниверситета им. Огарева, где выявлен коронавирус. Об этом сообщает в воскресенье управление Роспотребнадзора по республике.

Уточняется, что все лица, контактировавшие с больными, находятся там в изоляции. Кроме того, всем находящимся в общежитии предоставляется питание в одноразовой посуде, а также товары первой необходимости. "Отходы собираются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Влажную уборку и дезинфекцию регулярно проводит клининговая организация с соблюдением всех норм. Сотрудники и студенты, проживающие в общежитии, обеспечены средствами гигиены и антисептиками", - поясняет ведомство.

По данным Управления, карантинные мероприятия продлятся ориентировочно до конца апреля.

В Мордовии за сутки подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, резкое увеличение числа заболевших связано с массовой госпитализацией студентов и сотрудников общежития Мордовского госуниверситета -15 человек из числа лиц с подтвержденным COVID-19 - иностранные студенты, главным образом, граждане стран СНГ, постоянно проживающие в общежитии.

За последние трое суток из общежития МГУ им. Огарева госпитализированы 36 человек. Ранее отсюда госпитализировали иностранного студента, у которого подтвердился коронавирус. Меры самоизоляции он не соблюдал, следствием этого стало инфицирование большого числа соседей по общежитию. В общежитии был введен карантин. Сейчас там находятся больше 200 человек, за ними ведется медицинское наблюдение.