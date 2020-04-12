{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники Росгвардии охраняют общежитие мордовского университета, где объявлен карантин

Все контактировавшие с больными находятся в изоляции в здании

ТАСС, 12 апреля. Сотрудники Росгвардии контролируют допуск в здание студенческого общежития Мордовского госуниверситета им. Огарева, где выявлен коронавирус. Об этом сообщает в воскресенье управление Роспотребнадзора по республике.

"На сегодняшний день в общежитии Мордовского университета, откуда поступило значительное число [заразившихся коронавирусом], предприняты все необходимые меры по прекращению распространения инфекции... для контроля допуска в здание выставлен пост охраны Росгвардии", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Уточняется, что все лица, контактировавшие с больными, находятся там в изоляции. Кроме того, всем находящимся в общежитии предоставляется питание в одноразовой посуде, а также товары первой необходимости. "Отходы собираются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Влажную уборку и дезинфекцию регулярно проводит клининговая организация с соблюдением всех норм. Сотрудники и студенты, проживающие в общежитии, обеспечены средствами гигиены и антисептиками", - поясняет ведомство.

По данным Управления, карантинные мероприятия продлятся ориентировочно до конца апреля.

В Мордовии за сутки подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, резкое увеличение числа заболевших связано с массовой госпитализацией студентов и сотрудников общежития Мордовского госуниверситета -15 человек из числа лиц с подтвержденным COVID-19 - иностранные студенты, главным образом, граждане стран СНГ, постоянно проживающие в общежитии.

За последние трое суток из общежития МГУ им. Огарева госпитализированы 36 человек. Ранее отсюда госпитализировали иностранного студента, у которого подтвердился коронавирус. Меры самоизоляции он не соблюдал, следствием этого стало инфицирование большого числа соседей по общежитию. В общежитии был введен карантин. Сейчас там находятся больше 200 человек, за ними ведется медицинское наблюдение.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Главный инфекционист США считает, что снятие санитарных ограничений могут начать в мае
В штате Нью-Йорк это, вероятно, произойдет позже, отметил Энтони Фаучи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС