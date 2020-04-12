Число случаев инфицирования коронавирусом в Дании превысило 6 тыс.

СТОКГОЛЬМ, 12 апреля. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло за сутки с 5 996 до 6 174. Об этом сообщил в воскресенье Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Число умерших увеличилось на 13 и теперь составляет 273 человека. В больницы помещены 396 заразившихся (на восемь меньше, чем в субботу), из них 104 находятся в отделении интенсивной терапии. Тестирование прошли 70 125 человек.

В связи с ситуацией с коронавирусом правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев, а местных жителей призвало не собираться группами больше 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения. Госслужащие, не выполняющие жизненно важные задачи, с 13 марта до 13 апреля отправлены по домам с сохранением зарплаты.