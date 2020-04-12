В Нидерландах число заразившихся коронавирусом превысило 25 тыс.

ГААГА, 12 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен к настоящему моменту более чем у 25 тыс. человек в Нидерландах. Об этом сообщил в воскресенье Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

Согласно его данным, в общей сложности тест на коронавирус к настоящему моменту дал положительный результат у 25 587 человек, в том числе у 1 174 человек за последние сутки. Умерли после заражения коронавирусом 2 737 человек, 94 летальных исхода зарегистрировано за последние 24 часа. В последние две недели число выявленных заражений остается стабильным. Смертность в последние несколько дней снижается.

"В последние несколько дней начали тестироваться в случае наличия симптомов работники сферы здравоохранения, которые работают не в больницах, - отметили в институте. - Первые эффекты этого отражаются на статистике, поскольку 453 случая (39%) за последние сутки выявлены у работников сферы здравоохранения".

"В целом же цифры последних нескольких дней по-прежнему вписываются в картину, что распространение COVID-19 идет медленнее, чем могло бы без принятия мер [со стороны правительства], - добавили в организации. - Поскольку не все люди в Нидерландах с COVID-19 тестируются, реальная цифра выше, чем указана в докладе".

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До 28 апреля включительно закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Людям рекомендуется оставаться дома, по возможности работать удаленно, придерживаться расстояния в 1,5 м друг от друга на улице и в магазинах, а также не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей). Нарушителям грозит штраф в размере €400 для частных лиц и €4 тыс. для компаний.