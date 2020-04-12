В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным

"В столице изменился порядок оказания медицинской помощи беременным. Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для них временно ограничивается. Такие меры приняты в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Будущие мамы должны соблюдать особый режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посещать специалистов можно только для постановки на учет по беременности, для проведения скрининговых ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики, для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб.

"Плановые же посещения придется отложить до особого распоряжения. Передать анализы мочи для проведения исследования могут родственники или знакомые пациентки. Результаты анализов она может обсудить со своим лечащим врачом дистанционно, по телефону. Также по телефону, без посещения женской консультации, можно оформить больничный лист или декретный отпуск", - добавляется на сайте.

В департаменте подчеркнули, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки женщинам следует ежедневно предоставлять участковому врачу женской консультации дневник артериального давления и водного баланса. При этом в случае появления тянущих или схваткообразных болей внизу живота, изменения характера шевелений плода, повышения артериального давления необходимо вызвать скорую помощь. Также необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия и появлении первых признаков ОРВИ.

На сайте ведомства отмечается, что родильные дома Москвы открыты, вся помощь по родовспоможению оказывается в полном объеме. Ограничения касаются только партнерских родов и посещений родственников.