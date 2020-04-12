Второй пациент с коронавирусом умер в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 апреля. /ТАСС/. Женщина в возрасте 85 лет с подтвержденным коронавирусом и тяжелой сердечно-сосудистой патологией умерла в Северной Осетии. Об этом сообщили в воскресенье в региональном Минздраве.

Первый пациент с положительным результатом на коронавирус нового типа умер в Северной Осетии 7 апреля. Мужчине было 83 года.

"К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента (85 лет). У женщины имелась тяжелая сердечно-сосудистая патология, статус COVID-19 подтвержден", - сказали в ведомстве.

По данным регионального Минздрава, в республиканской больнице скорой помощи на сегодняшний день находится 121 пациент. "Из которых 62 в корпусе для больных с новой коронавирусной инфекцией, из них четыре человека с подтвержденным референс-центром диагнозом COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены пять человек, не подтвержденных на текущий момент референс-центром", - добавили в ведомстве.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.