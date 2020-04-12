СМИ: число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 16 тыс.

МАДРИД, 12 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом увеличилось в Португалии за сутки на 598 - до 16 585 человек. Об этом сообщила в воскресенье газета Publico .

По ее данным, количество летальных исходов за день выросло с 470 до 504. Выздоровели 277 человек. Наибольшее число заболевших выявлено на севере страны.

18 марта португальские власти объявили о введении режима чрезвычайного положения сроком на две недели, 2 апреля Собрание республики (однопалатный парламент) одобрило его продление до 17 апреля. В период с 9 по 13 апреля из-за праздничных выходных дней (католики в этом году отмечают Пасху 12 апреля) в стране введены ограничения на перемещения граждан между муниципалитетами, закрыты аэропорты, разрешены только грузовые рейсы.