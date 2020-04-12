Власти Москвы предупредили о мошенниках, предлагающих получить цифровой пропуск в соцсетях

"Накануне старта оформления цифровых пропусков для передвижения по Москве в интернете активизировались мошенники. Так, в Telegram появился бот... который предлагает горожанам оформить пропуск через мессенджер. Он запрашивает номер телефона и персональные данные гражданина, необходимые для оформления цифрового пропуска, в том числе паспортные. Также предложения оформить пропуск появляются в социальных сетях", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Москвичей предупреждают о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Там подчеркнули, что указом мэра Москвы от 11 апреля утверждены три способа получения цифровых пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и через СМС на короткий номер 7377. Любой другой способ получения цифрового пропуска не является официальным и может быть использован мошенниками для незаконного получения персональных данных горожан.

"Цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если вам предлагают оформить пропуск за деньги - это мошенники. Обо всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы", - заключили в пресс-службе.

В субботу мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья подписали постановления, согласно которым для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска, начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.