Великобритания стала пятой страной, где число умерших от коронавируса превысило 10 тыс.

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Великобритания стала пятой в мире страной, где число людей, умерших вследствие заражения коронавирусом нового типа, превысило 10 тыс. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Минздравом королевства.

"Из 282 374 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 (по местному времени, 19:00 мск - прим. ТАСС) 11 апреля 10 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

Ранее более 10 тыс. летальных исходов зарегистрировали в Италии, Испании, США и Франции.