В Татарстане изменили правила для получения цифрового пропуска

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана изменили правила для получения цифрового пропуска, введенного на период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, сократив число разрешений на выход из дома по ряду целей. Об этом в воскресенье журналистам сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

"Оперативным штабом принято решение изменить техническую возможность. Теперь участвовать в похоронах можно будет только один раз в неделю. Участие в судебных заседаниях - раз в месяц, посещение МФЦ - раз в неделю... поездки на дачу тоже будут сокращены до двух раз в неделю", - сказал он.

Хайруллин добавил, что разные жизненные причины позволяют людям на законных условиях покинуть место самоизоляции. "И одновременно мы видим, что есть большая категория граждан, которые злоупотребляют этим. Например, несколько сотен человек в качестве цели указывают похороны, около 200 человек в качестве причины ежедневно указывают смену паспорта, более 6 тыс. граждан меняют место самоизоляции несколько раз в неделю", - отметил он.

С начала апреля в республике начала действовать система цифровых пропусков. Получить разрешение можно для посещения суда, доставки детей в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах и совершения ряда других действий. Пропуск можно оформить через личный кабинет на сайте или по СМС.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. По последним данным, за последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода, выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.