В СПЦ назвали задержание митрополита черногорского Амфилохия ударом по православию

БЕЛГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Задержание митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия Сербской православной церкви (СПЦ) является ударом по всему православию. Об этом заявил в воскресенье епископ черногорской митрополии СПЦ Иоаникий.

"Этот позорный поступок полиции намеренно совершен под прикрытием борьбы с коронавирусом, но является не чем иным, как новым ударом по Церкви и святой православной вере", - заявил он. По словам епископа, задержание главы черногорской митрополии является оскорблением для всего духовенства и прихожан.

Задержание митрополита

Ранее епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий рассказал ТАСС, что полиция задержала Амфилохия после богослужения в монастыре Златица. По данным черногорских СМИ, вместе с митрополитом были задержаны священники и верующие. Кроме того, у разных храмов стражи порядка задерживали прихожан, включая политических деятелей, сообщил лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич, которого постигла та же участь.

Формальным поводом для отправки граждан в отделения полиции для дачи показаний стало несоблюдение введенных властями Черногории ограничительных мер в связи с коронавирусом, включая запрет покидать дома в выходные дни. Людям на улицах и в общественных местах запрещается собираться вместе даже по двое.

По данным управления полиции, за нарушение предписаний по всей стране задержаны 806 человек.

Ранее Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви потребовала немедленного освобождения митрополита Амфилохия, задержанного после праздничной службы в Вербное воскресенье.

Закон о свободе вероисповедания

Прихожане Сербской православной церкви с начала этого года проводили в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины.

В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.