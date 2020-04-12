{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне число умерших из-за коронавируса достигло пяти

В регионе в настоящее время подтверждены 49 случаев заражения

ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Чечне достигло пяти, сообщил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов в прямом эфире ЧГТРК "Грозный" в воскресенье.

"К сожалению, приходится констатировать, что летальный исход у пяти человек. Это, в основном, люди старше 70 лет. Самой молодой из них - 63 года, у всех в наличии большое количество сопутствующих заболеваний", - сказал Сулейманов, добавив, что подтверждены 49 случаев заражения коронавирусом в регионе.

Ранее в Чечне уже умерли три человека с подтвержденным коронавирусом, двое из них - в субботу. В регионе действует карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости. Ужесточен контроль на границах.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода, выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Италии за сутки из-за коронавируса умер 431 человек. Это минимум с 19 марта
Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 19 899
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС