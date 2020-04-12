В Чечне число умерших из-за коронавируса достигло пяти

ГРОЗНЫЙ, 12 апреля. /ТАСС/. Число умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Чечне достигло пяти, сообщил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов в прямом эфире ЧГТРК "Грозный" в воскресенье.

"К сожалению, приходится констатировать, что летальный исход у пяти человек. Это, в основном, люди старше 70 лет. Самой молодой из них - 63 года, у всех в наличии большое количество сопутствующих заболеваний", - сказал Сулейманов, добавив, что подтверждены 49 случаев заражения коронавирусом в регионе.

Ранее в Чечне уже умерли три человека с подтвержденным коронавирусом, двое из них - в субботу. В регионе действует карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости. Ужесточен контроль на границах.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения коронавирусом в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода, выздоровели 246 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.