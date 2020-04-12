В МИД объяснили неполную загрузку самолетов при вывозе россиян домой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Самолеты, выполняющие вывоз россиян из-за рубежа в Россию, могут быть загружены не полностью по причине наличия квоты, которая составляет 500 человек в день в Москве, и запланированных на одни сутки рейсов из нескольких стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым " на телеканале "Россия-1".

Захарова обратила внимание на большой поток сообщений от россиян о том, что 12 апреля вывозной рейс из Токио в Москву не был полностью загружен.

"Проблема-то в том, что люди не понимают этот алгоритм. В чем он? В том, что у нас есть квота - 500 человек на Москву, - сказала она. - В этот же момент был сформирован рейс из Гоа, из Индии, и он должен был вывозить 300 человек, то есть в совокупности Москва должна была получить 200 [из Токио] и 300 человек [из Гоа]. Но в последний момент самолет из Гоа был отменен, <...> потому что власти Индии поменяли внутренний порядок оформления выездных документов, там появились новые требования".

"Честное слово, сидим, работаем круглосуточно со всеми вместе, чтобы все понимали, собственно говоря, что никого не бросили, ни о ком не забыли", - добавила Захарова.

Минтранс сообщил 9 апреля, что оперативный штаб правительства по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции согласовал график вывозных рейсов до 13 апреля. Также рабочей группой Росавиации сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля.