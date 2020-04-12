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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму экипажи двух судов из Турции изолировались на своих бортах

Экипажи проведут все работы, не сходя на берег, затем вернуться в пункты назначения

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Экипажи двух судов из Турции, прибывших в порты Керчи и Феодосии, самоизолировались на бортах кораблей и не будут сходить на берег на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения инфекции на полуострове руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

"В порт Керчи и в порт Феодосии прибыли два судна из Турции. Они прошли санитарно-карантинный контроль. В соответствии с протоколами они изолированы на судне", - рассказала Пеньковская, не уточнив, под какими флагами ходят эти суда.

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Она добавила, что экипажи будут проводить все работы на судах не сходя на берег, затем отбудут в пункты назначения.

Аксенов 17 марта 2020 года подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории региона, в документ затем вносился ряд дополнений. В частности, все граждане, прибывающие в Республику Крым, должны самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они будут отправляться в обсерватор. Феодосийский городской суд в Крыму ранее отправил до 14 апреля экипаж яхты "Варвара", прибывшей из Греции, на принудительную госпитализацию и лабораторное обследование в обсерваторе в Евпатории.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 2 973 человека, под наблюдением на дому - 2 780, в стационарах - 46. В регионе 31 подтвержденный случай заражения коронавирусом, выписано из больниц 12 человек. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.

Теги
ТурцияРоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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