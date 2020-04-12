В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс.

ИСЛАМАБАД, 12 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Пакистане за сутки составило 213. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 5 183, сообщается в воскресенье на информационном сайте правительства Пакистана, посвященном борьбе с распространением коронавируса.

В Исламабаде зарегистрировано 119 случаев, в провинции Синд - 1 411, в провинции Пенджаб - 2 805, в Белуджистане - 228, в Хайбер-Пахтунхве - 697, в Гилгит-Балтистане и Азад-Кашмире - 224 и 40 соответственно. По меньшей мере 88 человек умерли. Число полностью излечившихся за сутки увеличилось на 226 и составило 1 028.

За все время в стране было проведено более 61 801 тестов на коронавирус, за прошедший день - 2 805.

Пакистан закрыл границы и приостановил международное авиасообщение, в стране действует режим самоизоляции. Населению рекомендовано не выходить лишний раз на улицу, а также отказаться от посещения мечетей и молиться дома.