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Пандемия коронавируса нового типа

В Волгоградской области ввели запрет на посещение кладбищ

Исключение составляют случаи обращения за оформлением услуг по захоронению

ВОЛГОГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области запретили посещение кладбищ в регионе на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в воскресенье в постановлении губернатора Волгоградской области от 12 апреля, размещенном на сайте обладминистрации.

"[Приостановить] посещение гражданами кладбищ на территории Волгоградской области, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении", - сказано в документе.

Отмечается, что соответствующее дополнение внесено в постановление губернатора от 15 марта о введении режима повышенной готовности.

По данным оперштаба, на 12 апреля в Волгоградской области выявлены 38 случаев коронавирусной инфекции, из них семь человек выздоровели. С 1 апреля по 1 мая в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 10 апреля все граждане, прибывшие из других регионов РФ, обязаны соблюдать 14-дневный карантин без права покидать место пребывания.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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