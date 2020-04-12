В Италии за сутки из-за коронавируса умер 431 человек. Это минимум с 19 марта

ТАСС, 12 апреля. Число умерших пациентов с коронавирусом за сутки в Италии составило 431 и стало самым низким с 19 марта. Такие данные, как передает агентство Reuters, привел в воскресенье Департамент гражданской защиты страны.

Общее количество жертв пандемии в Италии достигло 19 899. Число заразившихся составило 156 363 - на 4 092 больше, чем днем ранее.

Отмечается, что в настоящее время 3 343 пациента с коронавирусом находятся в отделениях интенсивной терапии. Количество вылечившихся за сутки увеличилось до 34 211.