Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже

ТАМБОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Это уже второй летальный случай в регионе за сутки. Ранее в больнице умерла 65-летняя женщина с предварительно подтвержденным коронавирусом.

"В Воронеже в БСМП №8 умер 63-летний мужчина, чей окончательный анализ показал коронавирус. Это гражданин Армении. Приехал в Воронеж из Москвы 24 марта", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, первые признаки ОРВИ у него появились 2 апреля, однако за медпомощью он не обращался. В скорую пациент позвонил лишь 6 апреля, когда его состояние стало ухудшаться. С подозрением на коронавирус мужчина тут же был изолирован, КТ показала двустороннюю пневмонию, была начата интенсивная терапия. С 8 апреля больной находился на ИВЛ. "Лечение было осложнено наличием у пациента серьезных хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем", - уточили в штабе.

В настоящий момент в Воронежской области официально подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией у 49 человек, 12 из этих случаев были зарегистрированы в последние сутки.