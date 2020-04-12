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Пандемия коронавируса нового типа

Приложение Минкомсвязи для выдачи QR-кодов при карантине не распространяется на Москву

Ранее в магазинах приложений App Store и Google Play появился сервис, который позволяет получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Разработанное Минкомсвязью РФ мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" работает в тестовом режиме и не распространяется на Москву, где будет действовать собственная система цифровых пропусков. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ранее в магазинах приложений App Store и Google Play появился сервис, разработанный Минкомсвязью, который позволяет получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса.

"Запущенное Минкомсвязью в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" является платформенным решением, обеспечивающим предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением г. Москвы)", - говорится в сообщении.

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В Минкомсвязи уточняют, что приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе всей страны без отдельных решений региональных властей о его применении. "Реализованное в настоящее время решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома", - отмечают в министерстве.

При этом в Минкомсвязи обращают внимание на то, что пропуск, полученный с помощью приложения "Госуслуги стопкоронавирус", не является основанием для передвижения по городу Москве, где уже создана собственная система цифровых пропусков. "Начиная с 13 апреля 2020 года с регионами, проявившими заинтересованность в использовании данного приложения, совместно будут определены необходимые условия его внедрения на конкретной территории и утверждены даты его запуска", - сообщили в ведомстве.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали постановления, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, наличие пропусков для поездок станет обязательным. Передвигаться пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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