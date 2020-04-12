Приложение Минкомсвязи для выдачи QR-кодов при карантине не распространяется на Москву

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Разработанное Минкомсвязью РФ мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" работает в тестовом режиме и не распространяется на Москву, где будет действовать собственная система цифровых пропусков. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ранее в магазинах приложений App Store и Google Play появился сервис, разработанный Минкомсвязью, который позволяет получить гражданину QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса.

"Запущенное Минкомсвязью в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус" является платформенным решением, обеспечивающим предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением г. Москвы)", - говорится в сообщении.