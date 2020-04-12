На въездах в Мордовию установят пункты пропуска для фиксации приезжающих на автомобилях

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Мордовии ужесточили контроль на автодорогах за въезжающими в регион гражданами в связи с пандемией коронавируса, сообщает в воскресенье официальный Telegram-канал "Коронавирус. Оперштаб Модовии".

"В Мордовии усилен режим самоизоляции для проживающих с приезжими из других регионов РФ. Граждане, проживающие вместе с прибывшими из регионов страны, где зарегистрированы случаи COVID-19, должны также самоизолироваться на срок 14 дней со дня прибытия таких граждан в Мордовию. На въездах в республику будут установлены пункты пропуска для фиксации всех приезжающих в Мордовию на автомобилях", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что соответствующие изменения внесены в указ главы республики.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Мордовии число пациентов за сутки увеличилось с 19 до 42 человек. По данным властей, резкое увеличение числа заболевших связано с массовой госпитализацией студентов и сотрудников общежития Мордовского госуниверситета - 15 человек из числа лиц с подтвержденным коронавирусом - это иностранные студенты, главным образом граждане стран СНГ, постоянно проживающие в общежитии. В общежитии был введен карантин.