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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом

Их возраст составил от 39 до 80 лет
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди умерших - пациенты в возрасте от 39 до 80 лет. 39-летний пациент страдал гипертонией.

"Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них - кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз", - добавили в штабе.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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