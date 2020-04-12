В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.