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Пандемия коронавируса нового типа

Пациентов и персонал университетской клиники в Петербурге проверяют на коронавирус

В Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявили десять пациентов и два сотрудника младшего медицинского персонала с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Пациенты и младший медицинский персонал в Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ проверяются на наличие коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба университета.

"В Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ выявлены десять пациентов и два сотрудника младшего медицинского персонала с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящее время их биологические материалы направлены в организацию, уполномоченную проводить исследования в целях окончательного подтверждения результатов", - говорится в сообщении пресс-службы СПбГУ.

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Клиника является подразделением СПбГУ, которое осуществляет биомедицинские исследования совместно с учеными фундаментальных кафедр университета и внедряет результаты передовых исследований в клиническую практику, включая разработку новых технологий лечения, аппаратуры, имплантатов, лекарств, методов диагностики и реабилитации. Клиника, как и другие медицинские учреждения Петербурга, с 30 апреля, в соответствии с распоряжением главного санитарного врача города, не принимает на плановую госпитализацию пациентов, за исключением случаев социально значимых заболеваний и необходимости срочного оперативного вмешательства. Клиника высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова оказывает экстренную медицинскую помощь пациентам с жизнеугрожающими состояниями и медицинскую помощь пациентам онкологического профиля.

В воскресенье поступила также информация о проверке на коронавирус двух отделений Выборгской межрайонной больницы в Ленинградской области. "По факту временного приостановления работы двух отделений Выборгской МРБ комитет по здравоохранению сообщает, что в условиях особого санитарно-эпидемического режима при малейшем подозрении на возможное наличие коронавируса или контакта у больных отделения больницы в рабочем порядке приостанавливают свою деятельность до получения результатов исследований", - пояснили в пресс-службе областного правительства.

В Санкт-Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 557 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли четыре человека, выздоровели 74. На карантине находятся 8 039 человек. В Ленинградской области количество выявлено 139 случаев заражения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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