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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Минкомсвязь: около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Чтобы вылететь в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Около 5 тыс. граждан России планируется вернуть домой в ближайшие несколько дней, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

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"В планах на ближайшие дни обеспечить возвращение домой еще около 5 тыс. россиян", - говорится в сообщении. Как следует из информации ведомства, рейсы планируется осуществить из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву (рейс из Мадрида сделает промежуточную посадку в Санкт-Петербурге). Ранее в Telegram-канале уточнялось, что вывозной рейс из Нью-Йорка состоится 14 апреля.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Согласно заполненным заявлениям, рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИДа) формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства РФ. Ранее график был сформирован и утвержден до 13 апреля, предварительно подготовлено расписание вывозных рейсов до 16 апреля.

"По данным на 12 апреля, успешно выполнено пять авиарейсов. На родину вернулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Владивостока", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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