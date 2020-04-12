Мексиканская фондовая биржа сообщила о смерти своего главы, заразившегося коронавирусом

МЕХИКО, 12 апреля. /ТАСС/. Хайме Руис Сакристан, руководитель Мексиканской фондовой биржи (исп. BMV), умер в воскресенье на 71-м году жизни. Об этом финансовый институт сообщил на своей странице в Twitter.

"С глубокой скорбью информируем вас о том, что глава административного совета [BMV] Хайме Руис Сакристан сегодня умер", - говорится в записи. По данным газеты El Universal, в первой половине марта было подтверждено, что Сакристан заразился новым коронавирусом, однако его состояние на тот момент не оценивалось как тяжелое. Официальных сведений о причинах его смерти обнародовано не было.

К настоящему времени в Мексике выявлено 4 219 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 273 инфицированных пациента. О первом заболевшем в стране официально стало известно 28 февраля. Правительство 30 марта объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.