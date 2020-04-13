"Известия": Иран готов оказать помощь США в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Иран, несмотря на враждебное отношение США к исламской республике, готов оказать помощь американскому народу в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, поскольку защита мирового сообщества стоит выше политических разногласий. Об этом заявил посол республики в РФ Казем Джалали в интервью газете "Известия" , опубликованном в понедельник.

"На самом деле борьба с распространением коронавируса и обуздание заболевания - это защита всего человеческого сообщества. С учетом того что этот вирус не знает границ, противостояние ему тоже нуждается в объединении усилий всех стран. Исламская республика даже по отношению к США, которые испытывают к нам явную враждебность - ввели против Ирана жестокие, незаконные и антигуманные санкции, - выразила готовность оказать народу этой страны свою помощь в борьбе с коронавирусом", - заявил дипломат.

Он также добавил, что Иран, заявивший об острой нужде в медицинских масках, аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), диагностических тест-системах, уже получил помощь от ряда государств, в том числе и от России. При этом Джалали отметил, что помощь, ранее предложенная республике США, носит политический характер.

"Подход США к данной теме абсолютно политический. Если бы намерения Вашингтона были гуманными, американцы отменили бы жестокие односторонние санкции против Ирана и других стран. Мы неоднократно выступали с таким требованием. Официальные лица некоторых стран, включая Россию, Китай и даже ЕС, а также генсека ООН [Антониу Гутерриша], тоже сделали акцент на отмене или приостановке этих санкций, однако США продолжают вести себя так, будто их это не касается и ничего не произошло", - пояснил посол.