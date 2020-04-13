Большинство россиян считает неизбежными финансовые потери из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Больше половины россиян считают неизбежными для себя финансовые потери из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом свидетельствуют данные опроса банка "Открытие", который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно опросу, 51% россиян считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. При этом 54% домохозяйств в регионах и 32% в Москве и Санкт-Петербурге уже понесли убытки. Порядка 44% респондентов отметили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. Расходы возросли лишь у 8% россиян, еще 11% опрошенных заявили, что их траты при режиме самоизоляции пока не изменились.

В падении своих доходов в этом году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев. Только 7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы вырастут до конца года.