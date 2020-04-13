{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Большинство россиян считает неизбежными финансовые потери из-за пандемии коронавируса

Как свидетельствуют данные опроса банка "Открытие", 54% домохозяйств в регионах и 32% в Москве и Санкт-Петербурге уже понесли убытки

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Больше половины россиян считают неизбежными для себя финансовые потери из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом свидетельствуют данные опроса банка "Открытие", который есть в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно опросу, 51% россиян считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. При этом 54% домохозяйств в регионах и 32% в Москве и Санкт-Петербурге уже понесли убытки. Порядка 44% респондентов отметили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. Расходы возросли лишь у 8% россиян, еще 11% опрошенных заявили, что их траты при режиме самоизоляции пока не изменились.

В падении своих доходов в этом году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев. Только 7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы вырастут до конца года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Участники проекта "Госпрофи.РФ" занимаются проблемами привлечения молодежи в ДФО
Они также решают вопросы создания комфортных общественных пространств и подготовки спортивного резерва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС