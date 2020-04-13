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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор выпустил памятку о правах потребителей в условиях пандемии коронавируса

В ней содержится восемь разделов, среди которых туристические услуги, транспортные услуги, отказ от гостиничных услуг зарубежных и российских отелей, отказ от онлайн-бронирования, финансовые услуги

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал справочный материал по вопросам защиты прав потребителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

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"Памятка "Коронавирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их защитить" содержит ответы на вопросы, рекомендации и образцы заявлений по ситуациям, связанным с отказом потребителей от туристских, транспортных, посреднических и иных услуг, или в связи с невозможностью их получения (оказания со стороны исполнителя услуг) и размещена на ГИР ЗПП (сайт государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей - прим. ТАСС) в разделе "Справочник потребителя" / "Памятки", в раскрывающейся вкладке "Туристские услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в памятке содержится восемь разделов, среди которых туристические услуги, транспортные услуги, отказ от гостиничных услуг зарубежных и российских отелей, отказ от онлайн-бронирования, финансовые услуги. Как сообщили в Роспотребнадзоре, памятка снабжена образцами заявлений для их оперативной подготовки и подачи исполнителям услуг.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,7 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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