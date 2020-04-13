"Известия": Общественная палата предлагает ужесточить наказание за оскорбления в интернете

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) России направила в Госдуму и Совет Федерации предложение ужесточить наказание за оскорбление и травлю в интернете, которые на данный момент не влекут за собой прямой ответственности. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ОП.

"Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности - вплоть до уголовной - за травлю в сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях", - заявил изданию автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По данным "Известий", в ОП предлагают внести в 119 статью УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" наказание, которое позволит привлечь за подобные угрозы в интернете к принудительным работам либо наказывать лишением свободы на срок до семи лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет. Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести ответственность за клевету в интернете. "Клевета, содержащаяся в сети "Интернет", наказывается штрафом в размере до 6 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 500 часов", - отмечается в имеющемся в распоряжении издания пакете предложений, направленном Малькевичем в Госдуму и Совфед.

Помимо этого, авторы инициативы предлагают внести поправки в КоАП и штрафовать физлиц за регистрацию в соцсети без предоставления личных данных. По информации "Известий", предложенные изменения предусматривают штрафы для граждан в размере от 100 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц от 1 до 2 млн рублей, причем за повторное нарушение грозит более крупное денежное взыскание.

В Совфеде изданию сообщили, что ответственность за совершение идентичных действий должна быть одной и той же в реальной и виртуальной жизни. "Поскольку нормы права в отношении оскорблений и угроз действуют в нашей реальной жизни, они должны распространяться в том же объеме и на виртуальное пространство, граница с которым у нашего физического бытия стремительно стирается", - уточнила первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

В Госдуме также выразили готовность рассмотреть инициативу Общественной палаты. "Тема актуальная, "живая". Есть опыт зарубежных стран, где очень жестко такие вещи блокируются и вводится ответственность. Стоит все изучить, подключить экспертное сообщество, посмотреть на критику. Но проблема действительно существует. Мы готовы на площадке нашего профильного комитета посмотреть ситуацию и вырабатывать позицию, - сообщил изданию зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.