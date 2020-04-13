NYT: Байден представил свой план по снятию санитарных ограничений в США

Байден не уточняет, когда именно должны быть сняты указанные ограничения. Он полагает, что это следует сделать после "значительного снижения" темпов роста числа инфицированных в США. Для достижения этой цели, по мнению бывшего вице-президента, американской администрации нужно активно предоставлять властям штатов федеральную поддержку.

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джо Байден, являющийся сейчас наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства, представил свои предложения по отмене санитарных ограничений в стране, введенных из-за нового коронавируса. Основные положения плана политика приводятся в его статье, опубликованной в воскресенье в электронной версии газеты The New York Times .

Как подчеркивает Байден, в США "следует проводить во много раз больше тестов [на заражение коронавирусом], чем сейчас". Кроме того, как полагает политик, больницы нужно подготовить к тому, что сразу после частичного снятия санитарных ограничений в стране число инфицированных может резко вырасти. По словам Байдена, медицинским учреждениям также потребуется дополнительная помощь со стороны федеральных властей.

По мнению бывшего вице-президента, возобновление деловой активности в стране должно происходить постепенно. Как он отметил, "офисы и магазины надо открыть раньше, чем спорткомплексы и театры". В статье констатируется, что на предприятиях и в офисах, возможно, придется увеличить расстояние между рабочими местами сотрудников, а в ресторанах - расставить столики дальше друг от друга.

Байден также подчеркнул, что намерен уделить пристальное внимание расовым вопросам, касающимся случаев заражения коронавирусом. Ряд американских СМИ ранее отмечали, что афроамериканцы, к примеру, страдают из-за пандемии в большей степени, чем белые граждане США.

Политик выразил уверенность в том, что действующая администрация продемонстрировала "неспособность планировать, подготовиться, провести беспристрастную оценку и уведомить жителей страны об угрозе", касающейся коронавируса. По словам Байдена, это "привело к катастрофическим последствиям". "Нам нельзя повторять эти ошибки", - предупредил он.

Съезд демократов

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты США, назначен на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 556 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.