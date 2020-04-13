Исследование: интерес россиян к просмотру ТВ вырос на 35% в период самоизоляции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Интерес российских зрителей к просмотру телевизионных программ вырос на 35% в период самоизоляции, обычно такие показатели наблюдаются в период новогодних и майских праздников. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Mail.ru.

"Эксперты проекта "Кино Mail.ru" и видеосервиса "Смотри Mail.ru" проанализировали, что смотрели российские зрители с 9 марта по 5 апреля. Согласно данным ТВ-программы проекта "Кино Mail.ru", за период с 23 марта по 5 апреля российские зрители стали значительно чаще смотреть телепрограмму - рост составил 35% по сравнению с показателями двух недель ранее. Обычно подобный всплеск интереса к телесмотрению наблюдается в периоды новогодних и майских праздников и сейчас превышает показатели мая 2019 года", - сообщает пресс-служба компании.

При этом рост зафиксирован почти по всем категориям телевизионных программ. Так, интерес к новостям вырос на 47%, к детским программам - на 36%, к фильмам и сериалам - на 31%. "Стоит отметить, что образовательные и центральные каналы показали наименьший рост, в пределах 13-14%. Каналы с самым большим ростом просмотров телепрограммы: "Мир" (+73%), "ТВ1000" (+45%), "РЕН ТВ" (+40%), "Супер" (+38%), "Карусель" (+36%)", - отмечают в пресс-службе.

В то же время интерес к спортивным каналам упал более чем в два раза. В исследовании отмечается, что основной рост просмотра телепрограммы наблюдался среди мужской аудитории в возрасте 19-24 лет и 46-50 лет и составил 105% и 72% соответственно (по сравнению с данными на начало марта).

Аналитики видеосервиса "Смотри Mail.ru" также отмечают рост интереса к новостям и фильмам - именно этот контент чаще всего смотрели пользователи в период с 9 марта по 5 апреля. Самыми популярными лентами стали все части "Елок", "Время первых", "Ромео и Джульетта". Повысился интерес и к музыкальным клипам - треть всех просмотров приходились именно на эту категорию контента. В топ любимых клипов попали видео групп The Beatles, ДДТ, Maroon 5, Guns N' Roses и певца Джо Кокера.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что исследование проведено на основании 140 млн заходов в разделы "ТВ-программа" и "Кино" Mail.ru. Авторы анализировали интерес пользователей исходя из того, что те искали в телепрограмме и на страницы каких телеканалов заходили.