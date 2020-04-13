Колыма после отмены режима самоизоляции готова принять на отдых до 80 тыс. туристов

ТАСС, 13 апреля. Туристические объекты Магаданской области после улучшения эпидемиологической обстановки в стране готовы принять на отдых до 80 тыс. туристов. В регионе уверены, что из-за ситуации с коронавирусом граждане переориентируются с зарубежного на российский турпродукт, сообщил в понедельник ТАСС заместитель министра по культуре и туризму Колымы Максим Шурхно.

Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости развития арктического туризма, подчеркивая уникальность этих территорий. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в марте многие страны, включая Россию, закрыли свои границы для иностранных граждан и прекратили международное авиасообщение. В связи с этим многим людям пришлось пересмотреть свои планы на ближайший отпуск. Власти Магаданской области ожидают переориентации жителей страны на внутрироссийские направления.

"Номерной фонд всех коллективных средств размещения региона позволяет принимать ежегодно до 80 тыс. человек", - сказал Шурхно, добавив при этом, что в долгосрочной перспективе с учетом роста спроса на российские направления этого будет недостаточно.

По информации замминистра, сейчас в регионе 37 объектов размещения туристов, включая базы отдыха. Уже сейчас растет интерес к турам в Магаданскую область. Регион славится живописными бухтами Нагаева и Гартнера, большим количеством исторических памятников и скульптур. Любителей драгоценных камней привлечет музей "Золотая комната", где представлены минералы, руды, золотые самородки и россыпное золото, любителей советской истории - музей памяти жертв политических репрессий "Колымские лагеря". В регионе есть горнолыжные трассы, можно сходить на экстремальную рыбалку и в пеший поход по горно-озерному краю массива Большой Ангачак, который является частью Колымского нагорья. Поправить здоровье можно в бальнеологическом курорте "Талая".

В регионе планируют повысить уровень сервиса для туристов и качество предоставляемых услуг. Туристические объекты Колымы уже ведут активную работу по прохождению процедуры классификации на соответствие требованиям законодательства. Кроме того, несколько местных туркомпаний хотят переформатировать свою работу с выездного туризма на въездной и внутренний.

В Магаданской области официально зарегистрированы три случая заражения новым коронавирусом. Еще одна пациентка вылечилась и выписана из больницы на прошлой неделе. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции и режим пропусков по документам.